Dragon Ball Project Z: il reveal trailer è ora disponibile in italiano

Bandai Namco Entertainment Europe è lieta di svelare il primo teaser trailer in lingua italiana per Dragon Ball Game - Project Z, un action RPG completamente nuovo in arrivo per PlayStation 4, Xbox One e PC.

In questo epico racconto, i fan di Dragon Ball potranno rivivere le leggendarie avventure di un Saiyan di nome Kakarot - meglio conosciuto come Goku - e la storia di Dragon Ball Z come mai prima d’ora. I giocatori impersoneranno Goku, come sempre alla ricerca del potere e di nuove sfide, mentre sarà impegnato a proteggere la Terra dai più terribili nemici dell'universo.

Sviluppato in partnership con CyberConnect2, il gioco (il cui titolo definitivo sarà annunciato in futuro) arriverà nel 2019 su PlayStation 4, Xbox One e PC. Dragon Ball Game - Project Z includerà il doppiaggio originale giapponese e inglese. Maggiori informazioni sul progetto saranno svelate nei prossimi mesi.