Dragon Ball Project Z: vedremo il nuovo titolo di Goku e soci all'E3?

È da quando è stato annunciato nel mese di gennaio che non si hanno praticamente più notizie su Dragon Ball Project Z, quello che nei piani di Bandai Namco dovrebbe essere un Action RPG dedicato al mondo di Goku e soci, che racconterà la celebre saga "in un modo mai visto prima".

Sembra però che per l'appunto, dopo il reveal trailer di Dragon Ball Project Z, il gioco sia praticamente sparito dai radar. Eppure essendo un progetto così ambizioso, che fin dalle prime immagini mostrate sembra aver incuriosito i fan che si sono rivelati piuttosto colpiti dal gioco, e trattandosi di un publisher importante come quello giapponese, sembra impossibile che ci si sia "dimenticati" all'improvviso del videogame.

E dunque, se fosse un colpo a sorpresa di Bandai Namco stessa? Magari potremmo vedere effettivamente qualcosa in più sul gioco, durante l'E3. La manifestazione losangelina è ormai alle porte infatti, e visto che già Dragon Ball FighterZ fu presentato proprio durante l'E3 nel corso della conferenza Microsoft, lo showcase del colosso di Redmond potrebbe essere il palcoscenico ideale per una presentazione del genere anche in questo caso.

Voi che ne pensate? Riusciremo a scoprire qualcosa in più sul gioco a breve? Nel frattempo, per rinfrescarvi la memoria, sul nostro sito trovate tutte le informazioni su Dragon Ball Project Z note fino a questo momento.