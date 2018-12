Dragon Ball su PS5 e Xbox Scarlett: cosa possiamo aspettarci dai giochi di DB per Next-Gen?

Con i primi rumors sulle console next-gen, i fan di Dragon Ball cominciano a chiedersi quale sarà il futuro della loro serie preferita: toccherà a FigtherZ, Xenoverse, oppure vedremo il ritorno della serie Budokai Tenkaichi?

Sono tante le ipotesi relative ai giochi di Dragon Ball per PS5 e Xbox Scarlett, gli ultimi titoli della saga pubblicati da Bandai Namco hanno venduto quasi venti milioni di copie in tutto il mondo, difficile quindi pensare che il publisher giapponese voglia abbandonare un franchise così redditizio, ancora oggi popolarissimo in tutto il mondo, come testimonia il successo del film Dragon Ball Super Broly.

Bandai Namco Games potrebbe optare per un sequel di Dragon Ball FighterZ oppure lanciare Dragon Ball Xenoverse 3, questi ultimi particolarmente rumoreggiati dagli insider nelle scorse settimane. Altra ipotesi riguardo il possibile ritorno della serie Dragon Ball Budokai Tenkaichi, non è escluso inoltre il lancio di una nuova miniserie legata alle avventure di Goku e compagni.

In attesa di saperne di più abbiamo preparato un video speciale dedicato proprio al futuro next-gen di Dragon Ball, che potete vedere in apertura. E voi, cosa vi aspettate dai giochi di Dragon Ball per PlayStation 5 e Scarlett?