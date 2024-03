Dragon Ball Sparking Zero: 3 dettagli di gameplay che potrebbero esservi sfuggiti

Il reveal del gameplay di Dragon Ball Sparking Zero ha finalmente gettato luce sulle meccaniche di combattimento dell'atteso picchiaduro in sviluppo per PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC. La scazzottata tra Goku e Vegeta ha messo in evidenza alcune meccaniche di gameplay molto interessanti: ecco tre dettagli che potrebbero esservi sfuggiti.

Sparking Zero è fedele al DNA di Budokai Tenkaichi ma spinge il piede sull'acceleratore

Dragon Ball Sparking Zero è a tutti gli effetti un seguito di Dragon Ball Z: Budokai Tekaichi 3 ("Sparking" è il nome con il quale la serie è sempre stata conosciuta in Giappone). Per questo motivo, presenta un gameplay fedele alla saga di appartenenza. I veterani ritroveranno dunque lo Slancio del Drago, che permette movimenti ad alta velocità, e le Azioni impatto, che danno vita a intensi confronti a mani nude o scontri fra colpi energetici, oltre agli iconici contrattacchi che tanto hanno amato all'inizio degli anni 2000. Ciononostante, Sparking Zero presenta anche delle novità di rilievo. Tanto per cominciare, la velocità di movimento normale è stata resa rapida quanto lo scatto dei precedenti episodi. C'ho ha permesso l'introduzione del nuovo Slancio Breve, che consente di spostarsi a velocità ancora più elevata con un comando dedicato allo scatto fulmineo. Questa nuova opportunità spiana la strada ad un maggior numero di opzioni di movimento e azioni ancor più complesse rispetto al passato.

Rispondere agli attacchi nemici

In aggiunta alle azioni base, Dragon Ball Sparking Zero introduce degli attacchi che consumano la Riserva Abilità (Skill Count). La prima è il Contrattacco Vendicativo, che consente di rispondere in maniera rapida ad un attacco nemico assorbendolo. La seconda è invece denominata Super Percezione e permette di contrattaccare in anticipo alcune azioni. L'attivazione di entrambe le abilità richiede un quantitativo sufficiente di Riserve Abilità a disposizione.

Sorprendere gli avversari

L'ultima meccanica presentata dal gameplay showcase di Dragon Ball Sparking Zero è l'Assalto Evanescente. Questa mossa consuma Aura (Ki) permettendo al giocatore di apparire in un battibaleno dinanzi all'avversario e sorprenderlo. L'Assalto Evanescente si rende appetibile dalla media distanza, quando è difficile scegliere se attaccare da lontano oppure avvicinarsi. Nel dubbio, esso permette di catapultarsi in una frazione di secondo vicino al nemico.

