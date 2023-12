Dragon Ball Sparking Zero: 5 cose che dovete sapere, dai personaggi al motore grafico

È il sogno dei fan! Dragon Ball Sparking Zero è Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 4. Vi raccontiamo tutto quello che c’è da sapere sul gioco, dai combattenti noti del roster fino all’utilizzo dell'Unreal Engine 5 di Epic Games.

Perché Sparking Zero?

Sparking Zero è effettivamente connesso al filone di Budokai Tenkaichi dei giochi di Dragon Ball. In Giappone però i titoli per PS2 avevano il titolo di Sparking, che stavolta è stato ripreso anche dalla versione occidentale. Per quanto concerne lo Zero nel nome, è stato il producer a spiegare le motivazioni alla base della sua presenza. Non sta ad indicare la natura di prequel del gioco rispetto ai tre Budokai Tenkaichi. Vuole invece simboleggiare uno degli obiettivi principali della produzione: essere un’esperienza adatta sia ai neofiti che ai fan di lunga data della serie.

Il roster

Non conosciamo ancora il numero preciso dei lottatori presenti in Dragon Ball Sparking Zero. Come è possibile leggere sul sito ufficiale, il roster presenterà un numero "storico" di combattenti e difatti già nel primo video gameplay di Dragon Ball Sparking Zero ne abbiamo visti 20. Goku in versione base e Super Saiyan Blue e Vegeta nelle stesse due forme potranno sfidare Freezer nella sua iconica forma finale pre 100%. Poi troviamo Broly dal film omonimo di Dragon Ball Super, sia in versione base che Super Saiyan. Piccolo, Crilin, Tenshinhan, Yamcha e Mr Satan saranno della partita, assieme a Trunks Super Saiyan di Dragon Ball Z e Super. Androide 17 e 18 affiancano Cell in forma perfetta, Majin Bu e, direttamente da Super, Bergamo e Jiren.

Scontri energetici e scenari distruttibili

Lo suggeriscono il video di gameplay e le dichiarazioni sul sito ufficiale del gioco: in battaglia dovremmo poter dare vita a spettacolari scontri tra mosse energetiche, come la Super Kamehameha e il Final Flash. Si parla poi di scenari distruttibili, in grado di reagire in modo coerente agli attacchi sferrati dai Saiyan e dai loro temibili avversari. Nel filmato, la gigantesca sfera lanciata da Freezer sulla superficie di Namek sembra portare prima a un danno localizzato nell’area e in seguito, data la sua potenza, a un evento catastrofico per l’intero pianeta. Siamo ben curiosi di vedere dell’altro su questo fronte.

Sviluppo ed engine

Stando alle parole del producer, Sparking Zero è in sviluppo da ben cinque anni. Il team sta utilizzando Unreal Engine 5 per portarlo alla luce e regalare ai giocatori un’esperienza dall’alto tasso di immersività. In sostanza, sembra trattarsi di un progetto molto importante per Bandai Namco.

Piattaforme e data d’uscita

Per via delle sue ambizioni, come pure del motore grafico con cui è stato costruito, Dragon Ball Sparking Zero uscirà solo su PS5, Xbox Serie X/S e PC. Non abbiamo dettagli precisi sul debutto del gioco, che potrebbe vedere la luce in un momento non meglio precisato del 2024. Il prossimo 27 e 28 gennaio si terrà il Dragon Ball Games Battle Hour in quel di Los Angeles. Sparking Zero potrebbe tornare a mostrarsi in quell’occasione? Non abbiamo conferme in merito ma, da bravi affezionati al mondo di Toriyama, lo speriamo vivamente.