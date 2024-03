Dragon Ball Sparking Zero accoglie tanti combattenti: è in arrivo un nuovo trailer

Gennaio 2024 ha accolto a braccia aperte un nuovo trailer di Dragon Ball Sparking Zero, uno spettacolo videoludico in Unreal Engine 5 pronto a scendere in campo prossimamente. La nuova avventura videoludica che si farà carico dell'eredità della leggendaria saga di Budokai Tenkaichi ha molto da offrire, soprattutto in termini di divertimento.

Secondo quanto rivelato nelle ultime ore, il roster di Dragon Ball Sparking Zero ha accolto ufficialmente nuovi personaggi provenienti dai vari archi narrativi dell'opera di Akira Toriyama. Attraverso la pagina X dell'utente DbsHype, giungono maggiori dettagli sul numero di fighter utilizzabili grazie alla pubblicazione di una scan di V-Jump, la celebre rivista giapponese nota a livello internazionale.

Sono stati confermati più di dieci combattenti inediti in Dragon Ball Sparking Zero: tra questi possiamo notare la presenza di Broly Super Saiyan, Trunks del futuro, il maestro Muten, Hit, Dypso, Burter, Jeice, Nappa e molti altri. Il roster del prossimo gioco di Dragon Ball continua ad accogliere i personaggi più illustri delle varie saghe di Dragon Ball, ma questo potrebbe essere soltanto l'inizio. Come se ciò non bastasse, la fonte citata in precedenza ha dichiarato che arriverà presto un "Power vs Speed Trailer" di Dragon Ball Sparking Zero. Pronti a scoprire l'avvenire del progetto più atteso dagli irriducibili della serie di Budokai Tenkaichi? In attesa di maggiori conferme in via ufficiale, vi rimandiamo alla lettura del nostro articolo dedicato alle citazioni più belle nell'ultimo trailer di Dragon Ball Sparking Zero.