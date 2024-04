Dragon Ball Sparking Zero: e se arrivasse un nuovo trailer questa settimana?

Fermi, fermi, non c'è assolutamente nulla di sicuro quindi aspettate ad esultare. C'è però un piccolo indizio che farebbe pensare ad un possibile drop di un nuovo trailer di Dragon Ball Sparking Zero nei prossimi giorni, magari già nel corso di questa settimana.

Il 21 aprile, Bandai Namco Europe ha aggiornato la playlist di Dragon Ball Sparking Zero su YouTube, questo non vuol dire ovviamente che ci sia un video in arrivo e l'aggiornamento potrebbe riguardare anche l'aggiornamento di una descrizione, di un titolo o di una miniatura. In senso più ampio, una qualsiasi modifica a video già pubblicati, avendo modificato un elemento della playlist, YouTube segnala un aggiornamento della stessa.

Quindi, non possiamo assolutamente dare per certo l'arrivo di un nuovo video di Dragon Ball Sparking Zero, ma chissà che qualcosa non stia bollendo in pentola. Già in passato è capitato di vedere pubblicato un nuovo trailer a breve distanza dall'aggiornamento di una playlist su YouTube e noi speriamo vivamente che possa essere (anche) questo il caso.

La scorsa settimana V-Jump ha svelato nuovi personaggi di Dragon Ball Sparking Zero tra cui Piccolo, il Maestro Muten, Whis, Gohan del futuro senza un braccio e Trunks con la spada versione Dragon Ball Z. Che sia arrivato il momento di farli entrare in azione in un video?

