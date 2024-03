Dragon Ball Sparking Zero: da Broly a Super Trunks, tutti i nuovi personaggi in un trailer

Si è da poco concluso il gameplay showcase di Dragon Ball Sparking Zero, ossia la diretta streaming durante la quale Bandai Namco non solo ha mostrato per la prima volta un filmato di gioco in game, ma ha anche svelato l'identità di altri undici personaggi che faranno parte del roster di lancio.

Ecco di seguito l'elenco completo dei lottatori che si sono appena aggiunti al roster ufficiale di Dragon Ball Sparking Zero:

Super Trunks

Master Roshi, Max Power

Nappa

Burter

Jeice

Super Saiyan Broly (Full Power)

Hit

Super Saiyan Kale (Berserk)

Toppo

Dyspo

Kakunsa

Come si può facilmente immaginare, si tratta solo di una piccolissima porzione della schermata di personaggi selezionabili, che dovrebbe permettere ai futuri acquirenti del picchiaduro erede di Budokai Tenkaichi di selezionare uno fra i tantissimi lottatori disponibili al day one. Purtroppo non è chiaro se alcuni dei personaggi presenti nell'elenco saranno disponibili anche in altre forme e se quelle annunciate sono solo parte delle loro trasformazioni (come Super Trunks, per fare un esempio).

In attesa che gli sviluppatori decidano di svelare maggiori dettagli sul titolo in Unreal Engine 5, inclusa la data di lancio, vi ricordiamo che il gioco arriverà prossimamente su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S.

