Dragon Ball Sparking Zero: Goku e Vegeta nel primo video gameplay, arriva anche Broly

L'attesa è finalmente giunta al termine e, come promesso, Bandai Namco ha mostrato al mondo il primo video gameplay di Dragon Ball Sparking Zero, l'erede di Budokai Tenkaichi che tutti gli appassionati della serie di anime e manga stanno bramando.

Dopo aver mostrato agli appassionati una serie di immagini ed un emozionante trailer dedicato a Goku e Vegeta, con le loro immancabili trasformazioni, è giunto quindi il momento di vedere in azione il gioco per comprenderne meglio le dinamiche di gameplay.

Grazie al filmato appena pubblicato, è possibile finalmente scoprire l'interfaccia utente, la quale include una barra con gli indicatori della salute, di colore verde, ed uno dedicato all'energia che è invece giallo. Sembrerebbe inoltre che vi sia un terzo indicatore sotto l'icona del personaggio in uso che è legato alle trasformazioni e agli attacchi speciali. Il video mostra anche l'usura dei costumi, che nel corso della battaglia vanno deteriorandosi proprio come nell'anime.

Parlando di novità in termini di combat system, gli sviluppatori sembrano aver velocizzato i movimenti per rendere l'azione più frenetica e fare in modo che con il dash si possa raggiungere in pochi istanti l'avversario. Sono stati implementati anche diversi sistemi per contrattaccare, così da evitare che il nemico continui ininterrottamente a colpirci.

Ovviamente il gameplay showcase non si limita a mostrare qualche sequenza di combattimento, ma svela anche nuovi elementi del roster. Abbiamo infatti la conferma che nella versione finale del gioco potremo utilizzare lottatori del calibro di Broly (DB Super), Super Trunks, Dyspo, Kakunsa, Master Roshi Max Power, Nappa, Burter, Toppo, Jeice, Kaulifla, Hit e Freezer.

Prima di lasciarvi al frenetico filmato di gameplay del picchiaduro, vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete trovare uno speciale dedicato alle citazioni nascoste nel primo trailer di Dragon Ball Sparking Zero, le quali faranno la gioia di qualsiasi fan della serie ideata dal compiano Akira Toriyama.

