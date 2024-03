Dragon Ball Sparking Zero oltre Budokai Tenkaichi: 3 cose ereditate da Raging Blast 2

Seppur per brevi istanti, il Gameplay Showcase di Dragon Ball Sparking Zero ha risollevato il morale dei tanti appassionati della serie animata del compianto Akira Toriyama. I punti di contatto con il passato di Budokai Tenkaichi sono evidenti, ma se vi dicessimo che in Sparking Zero c'è anche un pizzico di Raging Blast 2?

Ebbene sì, i ragazzi di Spike Chunsoft 'sanno il fatto loro' e sono perfettamente consapevoli della straordinaria eredità dei videogiochi della serie di Dragon Ball, da qui i rimandi al sequel di Raging Blast che vide la luce nell'ormai lontano novembre del 2010 su PlayStation 3 e Xbox 360.

Nell'esperienza interattiva tratteggiata dal primo gameplay trailer di Sparking Zero ci sono ben tre punti di contatto con Dragon Ball Raging Blast 2. Tra gli elementi ludici e contenutistici palesementi ripresi dal picchiaduro sviluppato dal team Spike (poi divenuto Spike Chunsoft nel 2012 dopo la fusione con l'omonima azienda giapponese) troviamo ad esempio la sequenza che mostra gli Ultimate Attack combinati di Burter e Jeeth.

Scorrendo le scene del nuovo gameplay di Dragon Ball Sparking Zero si notano poi i rimandi al layout di comandi di Raging Blast 2, come la possibilità di effettuare il boost del personaggio con R2 (una funzione presente anche in Tenkaichi 3 ma legata alla pressione combinata del pulsante Quadrato con la Croce Direzionale). A giudicare da quanto mostratoci da Bandai Namco e dagli sviluppatori nipponici, il più importante elemento di gameplay ripreso da Raging Blast 2 sembrerebbe però essere quello rappresentato dalla possibilità di deflettere i colpi d'aura potenti, una funzione che promette di moltiplicare le opportunità di attacco dei giocatori e, con esse, le possibilità offerte per ribaltare le sorti di ogni scontro.

E voi, cosa ne pensate al riguardo? Fatecelo sapere con un commento, ma prima vi invitiamo ad ammirare questo video sui nuovi personaggi di Dragon Ball Sparking Zero da Broly a Super Trunk.

