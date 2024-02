Dragon Ball Sparking Zero è DBZ Budokai Tenkaichi 4 oppure no?

Lo scorso mese di dicembre, Bandai Namco ha tolto i veli a Dragon Ball Sparking Zero, titolo tornato poi a mostrarsi a fine gennaio durante l'evento Dragon Ball Games Battle Hour. In molti però hanno ancora un dubbio: Dragon Ball Sparking Zero è DBZ Budokai Tenkaichi 4?

Il nuovo titolo potrebbe indurre confusione: Sparking Zero è un remake, un prequel, un reboot o un vero seguito di Budokai Tenkaichi 3? Per fare chiarezza, guardiamo cosa dice Bandai Namco in proposito.



Il trailer che vede contrapposti Goku e Vegeta è stato caricato su YouTube con questo titolo "DRAGON BALL Sparking! ZERO Goku VS Vegeta Rivals Trailer [BUDOKAI TENKAICHI Series]" inoltre Bandai Namco si riferisce al gioco come al "primo capitolo della serie DRAGON BALL Z BUDOKAI TENKAICHI in oltre 15 anni."



Dragon Ball Sparking Zero è dunque l'ideale seguito di Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 3, uscito nel lontano 2007. Bandai Namco ha scelto di adottare il titolo giapponese della serie (Sparking Zero, appunto) per questo nuovo gioco del franchise, ma il suffisso zero non deve far pensare necessariamente ad un reboot o ad un prequel.



Dragon Ball Sparking Zero vs Budokai Tenkaichi 3: mettiamo a confronto la grafica, in attesa di scoprire la data di uscita del nuovo gioco di DB, attualmente in sviluppo in Unreal Engine 5 per PC, PS5 e Xbox Series X/S.