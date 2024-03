Dragon Ball Sparking Zero: quanto durerà il primo video gameplay?

Bandai Namco ha annunciato l'arrivo del primo video gameplay di Dragon Ball Sparking Zero in programma per mercoledì 20 marzo alle 15:00 ora italiana. Volete sapere quanto durerà il filmato? Ecco cosa sappiamo al momento.

Secondo quanto riportato da TheGamer, i metadati del countdown su YouTube indicano una durata di circa 13 minuti, non è chiaro se questa durata includa anche i consueti due minuti del conto alla rovescia oppure no, in ogni caso possiamo aspettarci poco più di dieci minuti di gameplay del nuovo picchiaduro di Dragon Ball.

Dragon Ball Sparking Zero è l'erede spirituale di Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi, il gioco è stato annunciato nell'inverno 2023 ed è tornato a mostrarsi alla fine dell'autunno con un trailer ai The Game Awards. A gennaio 2024 è arrivato il trailer di Dragon Ball Sparking Zero con Goku e Vegeta mentre domani finalmente vedremo il gameplay in azione per la prima volta in assoluto.

Il gioco è in sviluppo per PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S, Dragon Ball Sparking Zero è ancora privo di una data di uscita, chissà che Bandai Namco non possa svelarla proprio domani magari dando il via ai preorder e rivelando anche le varie edizioni fisiche e digitali disponibili.

