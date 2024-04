Dragon Ball Sparking Zero, c'è una chicca su Gohan molto fedele all'anime

Gohan e Trunks sono nelle scan di V-Jump su Dragon Ball Sparking Zero e, in attesa di poter visionare un nuovo trailer o degli screenshot in alta definizione, abbiamo notato un piccolo dettaglio relativo al figlio di Son Goku. Si tratta di una vera e propria "chicca" che lo rende molto fedele all'anime, voi l'avete vista?

Stiamo parlando, nello specifico, di Future Gohan, ovvero la versione alternativa del saiyan mezzosangue proveniente dal futuro distopico in cui Trunks è sopravvissuto allo sterminio degli Androidi. Come mostrano le immagini provenienti dalla rivista giapponese, infatti, questo lottatore avrà un braccio mancante, esattamente come nello special televisivo animato in cui compare come co-protagonista.

Si tratta di un dettaglio che evidenzia quanto il team abbia posto attenzione anche ai più piccoli particolari: nei videogiochi ispirati al franchise usciti negli ultimi anni, dai vecchi Budokai Tenkaichi ai Raging Blast fino agli Xenoverse, Gohan del Futuro è stato quasi sempre rappresentato con entrambi gli arti. Che si trattasse di una sorta di censura o di esigenze creative, ad oggi, non è chiaro.

Gohan perde infatti il suo braccio nel corso dello special TV "Dragon Ball Z - La storia di Trunks" per mano di C-17 e C-18, ma nonostante il grave danno subito trova comunque la forza e la determinazione di affrontare un'ultima volta i due androidi in uno scontro che purtroppo sarà per lui fatale. La sua dipartita innescherà poi la furia del tredicenne Trunks, che si trasformerà in Super Saiyan e intraprenderà il suo percorso per salvare il mondo.

A onor del vero, ci sono altri titoli - sia passati sia recenti - che hanno reso giustizia a questo dettaglio riguardante Future Gohan: andando molto indietro nel tempo, per esempio, troviamo Legacy of Goku 2 per Game Boy Advance, ma anche Dragon Ball Legends su smartphone. Infine, seppur sia giocabile per un brevissimo frangente, anche il Gohan del DLC di Dragon Ball Z Kakarot ha un moveset che tiene conto dell'arto mancante.

Possiamo quindi dire che, almeno tra i picchiaduro ispirati all'opera di Toriyama, Sparking Zero sia il primo gioco che - dopo molto tempo - recupera un dettaglio che ha sempre reso iconico Future Gohan. Il suo diretto predecessore, ovvero Budokai Tenkaichi 3, d'altronde aveva scelto di non farlo!

