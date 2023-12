Dragon Ball Sparking Zero esce anche su Nintendo Switch?

Ai The Game Awards 2023, Bandai Namco ha tolto i veli a Dragon Ball Sparking Zero, nuovo picchiaduro che si presenta come l'erede spirituale della serie Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi. Il gioco è ancora privo di una finestra di lancio mentre sappiamo già su quali piattaforme verrà pubblicato.

Il nuovo gioco di Dragon Ball esce su PS5, PC e Xbox Series X/S, non sono previste versioni di DB Sparking Zero per PS4, Nintendo Switch o Xbox One. E del resto non potrebbe essere altrimenti, dal momento che Dragon Ball Sparking Zero è in Unreal Engine 5, come sottolineato dal producer che ha parlato di un gioco in sviluppo da ben cinque anni negli studi di Spike, team autore della serie DBZ Budokai Tenkaichi. Chissà però che non ci sia la speranza di vederlo sulla prossima console Nintendo, in uscita alla fine del 2024 stando ai rumor.

Secondo un leak, il roster di Dragon Ball Sparking Zero sarà enorme, al momento sono 20 i lottatori già confermati:

Goku (Base) Goku (Super Saiyan Blue) Vegeta (Base) Vegeta (Super Saiyan Blue) Freezer (Forma Finale) Broly (Super - Forma Base) Broly (Super - Super Saiyan) Piccolo Crilin Tenshinhan Yamcha Trunks Adulto (Super Saiyan) Trunks (Spada - Super Saiyan) Androide 17 Androide 18 Cell (Forma Perfetta) Hercule Majin Bu Bergamo Jiren

Ecco tre cose che sappiamo su Dragon Ball Sparking Zero dopo il primo trailer, in attesa che il publisher Bandai Namco sveli ulteriori dettagli su questo attesissimo picchiaduro basato sulla saga di Dragon Ball.