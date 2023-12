Dragon Ball Sparking Zero esce anche su PlayStation 4?

Atteso e bramato da un'intera generazione cresciuta a pane e Dragon Ball, l'erede della leggendaria serie Budokai Tenkaichi ha approfittato del palco dei Game Awards 2023 per presentarsi al grande pubblico: si chiama Dragon Ball Sparking Zero e ha un'aura potentissima!

Su quali piattaforme è esce Dragon Ball Sparking Zero? Arriva anche su PS4?

Immaginiamo che non vediate l'ora di giocare a Dragon Ball Sparking Zero per impersonare uno dei numerosi personaggi che comporranno il roster e distruggere le arene dinamiche che faranno da sfondo ai combattimenti, ma ci teniamo ad avvisarvi fin da subito che dovrete munirvi di un dispositivo di gioco dell'attuale generazione, dato che Dragon Ball Sparking Zero esce solamente su PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC via Steam.

Il publisher Bandai Namco Entertainment e lo studio di sviluppo Spike Chunsoft hanno dunque deciso di puntare solo ed esclusivamente sulla generazione attuale, abbandonando definitivamente quella precedente che avrebbe solo tarpato le ali al comparto tecnico. Dragon Ball Sparking Zero è difatti basato sull'avanzato motore grafico Unreal Engine 5, sicuramente difficile da gestire per le vecchie console, dunque non uscirà né su PlayStation 4, né su Xbox One.

PS4 e Xbox One hanno dimostrato di essere delle macchine estremamente longeve, dal momento che continuano a dire la loro nonostante abbiano dieci anni sul groppone, ma è evidente che il pensionamento si sta facendo sempre più vicino. Per fortuna dovreste avere abbastanza tempo a disposizione per mettere da parte qualche soldino ed effettuare l'upgrade a PlayStation 5 e Xbox Series X|S, visto che la data di lancio di Dragon Ball Sparking Zero è ancora ignota e non sembra essere molto vicina.

