Dragon Ball Sparking Zero: esultiamo! Primo gameplay questa settimana, ecco data e orario

Bandai Namco ha annunciato che il 20 marzo alle 15:00 mostrerà il gameplay dell'attesissimo Dragon Ball Sparking Zero, erede spirituale della serie Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi, in sviluppo per PC e console PS5 e Xbox Series X/S.

Annunciato all'inizio del 2023 e tornato a mostrarsi con un trailer in occasione dei The Game Awards dello scorso dicembre, Dragon Ball Sparking! Zero si mostrerà ora con un video gameplay che arriva a poche settimane di distanza dall'acclamato trailer di Sparking Zero con Goku e Vegeta.

Dragon Ball Sparking Zero potrebbe essere dedicato alla memoria di Akira Toriyama, il papà di Dragon Ball prematuramente scomparso a inizio marzo, lasciando un vuoto incolmabile negli appassionati di manga e anime.

Il roster di Dragon Ball Sparking Zero include centinaia di personaggi tra cui Goku (Base), Goku (Super Saiyan Blue), Vegeta (Base), Vegeta (Super Saiyan Blue), Freezer (Forma Finale), Broly (Super - Forma Base), Broly (Super Super Saiyan), Piccolo, Crilin, Tenshinhan, Yamcha, Trunks Adulto (Super Saiyan), Androide 17, Androide 18, Cell (Forma Perfetta), Majin Bu e Jiren.

Non ci resta che attendere il primo pomeriggio del 20 marzo per vedere in azione Dragon Ball Sparking Zero nel primo video gameplay del nuovo picchiaduro dei Saiyan. Manca poco, siete pronti?

