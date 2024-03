Dragon Ball Sparking Zero: l'evoluzione grafica da Budokai Tenkaichi a Unreal Engine 5

Da Dragon Ball Budokai Tenkaichi fino a Sparking Zero, con lo spettacolo dei Saiyan in Unreal Engine 5: passiamo in rassegna la Super Kamehameha di Goku per osservare come si è evoluta la grafica fino a oggi.

Le scene ammirate nell'ultimo gameplay showcase di Dragon Ball Sparking Zero ci restituiscono l'immagine di un progetto ad altissimo budget che promette di restituirci un'esperienza indimenticabile, tra esplosioni pirotecniche, personaggi dalle animazioni incredibilmente fluide ed effetti speciali a profusione.

Eppure, la serie di Budokai Tenkaichi si è sempre distinta per la bontà della rappresentazione scenica dei combattimenti con protagonisti gli eroi e i villain del manga e anime firmato dal compianto Akira Toriyama. Dal 2005 al 2010, d'altronde, l'evoluzione grafica di Budokai Tenkaichi ha seguito in parallelo il virtuoso percorso di sviluppo intrapreso da Spike Chunsoft per migliorare costantemente il gameplay, i contenuti e, di conseguenza, l'offerta complessiva della serie.

I quasi vent'anni che dividono Budokai Tenkaichi 3 da Sparking Zero (con in mezzo l'episodio Tag Team apparso nel 2010 su PSP) scavano però più di un solco generazionale tra le esperienze interattive vissute nella trilogia originaria e ciò che, presumibilmente, ci attende col nuovo atto della serie. Proviamo quindi a ripercorrere le tappe fondamentali di questo viaggio partito nel 2005 che ci condurrà, si spera entro e non oltre la fine del 2024, a reindossare i panni di Goku e compagni per menare mazzate e far tremare i pilastri del cielo in Dragon Ball Sparking Zero su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S.