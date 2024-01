Dragon Ball Sparking Zero: la furia di Goku e Vegeta esplode nel Rivals Trailer

La preannunciata partecipazione di Spike Chunsoft al Dragon Ball Battle Hour 2024 si concretizza con il video di Dragon Ball Sparking Zero con Goku e Vegeta, un trailer che ben testimonia le ambizioni coltivate dalla software house giapponese che sta dando forma al prossimo capitolo di Budokai Tenkaichi.

Il Rivals Trailer datoci in pasto dalla casa di sviluppo nipponica ci immerge nelle atmosfere della serie ideata da Akira Toriyama per esprimere a schermo tutta la rivalità tra i due guerrieri Saiyan più celebri.

La nuova esperienza interattiva promessaci dal team di Spike Chunsoft ripercorrerà idealmente gli eventi più iconici e le battaglie più rappresentative di Dragon Ball, il tutto sullo sfondo di ambientazioni piene di elementi distruttibili e di un comparto grafico che farà del sistema d'illuminazione, della spettacolarità delle animazioni e della ricchezza di dettagli degli effetti particellari le sue armi più affilate.

Nelle fasi più concitate della battaglia, eroi come Goku e Vegeta potranno persino modificare il meteo e, così facendo, trasformare lo scenario per rendere ogni scontro ancora più immersivo e vibrante. Senza indugiare oltre, vi lasciamo in compagnia del nuovo video di Dragon Ball Sparking Zero e vi ricordiamo che il nuovo atto di Budokai Tenkaichi sarà disponibile nei prossimi mesi solo ed esclusivamente su piattaforme dell'attuale generazione, e quindi solo su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Se invece siete alla ricerca di nuovi approfondimenti, qui trovate il nostro speciale su Dragon Ball Sparking Zero e la aura potentissima.