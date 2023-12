Dragon Ball Sparking Zero apre la nuova era di Budokai Tenkaichi: trailer ai Game Awards

Bandai Namco ha approfittato della notte dei Game Awards 2023 per togliere finalmente i veli a quello che fino ad oggi identificavamo come Budokai Tenkaichi 4. Si chiama in realtà Dragon Ball: Sparking! Zero ma, nonostante il cambio di denominazione, raccoglie l'eredità della celebre serie di picchiaduro di inizio millennio.

Sviluppato da Spike Chunsoft, Dragon Ball: Sparking! Zero promette di portare gli scontri leggendari della serie Budokai Tenkaichi ad un livello superiore. Il trailer dei Game Awards 2023 mette subito in evidenza il tono della produzione, mostrando uno spettacolare scontro tra Vegeta e Goku per poi presentare qualche altro rappresentante del suo cast stellare, tra i quali si possono annoverare Freezer, Broly, Cell, Crilin, C-17, C-18, Mr. Satan, Tenshinhan, Yamcha, Trunks dal futuro e altri ancora.

Il filmato, che potete godervi anche voi in cima a questa notizia, ci saluta dopo circa un minuto confermando l'adozione del motore grafico Unreal Engine (presumibilmente l'UE5) e le piattaforme di destinazione (PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC via Steam), senza tuttavia svelare la finestra di lancio. In compenso la pagina del negozio di Steam, che ha aperto i battenti per l'occasione, conferma altri dettagli come la presenza di un immenso cast di personaggi giocabili, ciascuno con abilità, trasformazioni e tecniche caratteristiche, e di intense battaglia 3D fedeli allo spirito dell'anime e ai dettami della serie Budokai Tenkaichi. A fare da sfondo all'azione ci sono invece delle arene che rispondono ad ogni azione dei combattenti, capaci di produrre raggi energetici, colpi impetuosi, movimenti invisibili a occhio nudo e attacchi speciali apocalittici.