Dragon Ball Sparking Zero: che personaggi ci sono? Tutti quelli confermati

La nuova era di Budokai Tenkaichi è cominciata ai Game Awards 2023, quando Bandai Namco Entertainment e Spike Chunsoft hanno tolto i veli a Dragon Ball Sparking Zero, che raccoglie l'eredità della storica serie picchiaduro.

Volendo dare retta alle voci, il trailer dell'annuncio avrebbe solo scalfito la superficie di un'offerta contenutistica che si preannuncia poderosa. Il leaker Hype, generalmente ritenuto affidabile, ha anticipato la presenza del roster più grande della serie Budokai Tenkaichi, capace di abbracciare tutte le serie di Dragon Ball da OG a Daima, passando persino per GT. Visto e considerato che Dragon Ball Z: Budokai Tenkaichi 3 del 2007 includeva ben 162 lottatori e che da allora il manga e l'anime sono andati avanti introducendo molteplici nuovi personaggi, le aspettative per questo nuovo episodio schizzano prevedibilmente alle stelle.

Fin qui abbiamo parlato di voci non confermate, dunque non possiamo sapere quanto sarà effettivamente grosso il roster. Possiamo tuttavia dirvi che sono 20 i personaggi già confermati ufficialmente per Dragon Ball Sparking Zero, tutti quanti chiaramente visibili nel trailer confezionato da Bandai Namco e Spike Chunsoft per i Game Awards 2023. Ecco quali sono!

Dragon Ball: Sparking! ZERO - Tutti i lottatori già confermati (al 09 dicembre 2023)

Goku (Base) Goku (Super Saiyan Blue) Vegeta (Base) Vegeta (Super Saiyan Blue) Freezer (Forma Finale) Broly (Super - Forma Base) Broly (Super - Super Saiyan) Piccolo Crilin Tenshinhan Yamcha Trunks Adulto (Super Saiyan) Trunks (Spada - Super Saiyan) Androide 17 Androide 18 Cell (Forma Perfetta) Hercule Majin Bu Bergamo Jiren

A rigor di logica, a questi 20 personaggi dovrebbero aggiungersi anche le varianti Base (non Super Saiyan) di Trunks Adulto e Trunks con la Spada, dal momento che nel trailer sono presenti alternative del genere sia per Goku che per Vegeta. Si potrebbero aggiungere anche le forme precedenti di Freezer, Cell e Bu, ma sebbene siano altamente probabili, il filmato dell'annuncio non garantisce al 100% la loro presenza.

Quali altri personaggi vorreste vedere nel roster? Prima di lasciarvi ai commenti, vi ricordiamo che Dragon Ball Sparking Zero è in sviluppo per PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC ma non ha ancora una data di lancio.