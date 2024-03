Dragon Ball Sparking Zero: tutti i lottatori confermati finora dopo il primo gameplay

Il gameplay di Dragon Ball Sparking Zero non è più un segreto grazie allo showcase di oggi 20 marzo. Il lungo filmato preparato da Bandai Namco, in ogni caso, non ha solamente presentato l'aspetto grafico e il sistema di combattimento, ma anche allargato ulteriormente la rosa dei lottatori giocabili. Ecco tutti quelli già confermati (fino ad oggi).

Dragon Ball Sparking Zero | Lista dei lottatori già confermati (aggiornata al 20 marzo 2024)

Androide 17 (Super) Androide 18 Bergamo Broly (Super) Furioso Broly (Super) Super Saiyan Broly (Super) Super Saiyan Massima Potenza Burter Buu Innocente Cell Forma Perfetta Dyspo Freezer (Super) Forma Finale Goku (Z - I) Goku (Z - II) Goku (Z - II) Super Saiyan Goku (Z - III) Goku (Z - III) Super Saiyan Goku (Z - III) Super Saiyan 2 Goku (Z - III) Super Saiyan 3 Goku (Super) Goku (Super) Super Saiyan Goku (Super) Super Saiyan God Goku (Super) Super Saiyan God Super Saiyan Goku (Super) Ultra Istinto Hit Jeice Jiren Kakunsa Kale Super Sayan (Berserk) Krillin Maestro Muten Base Maestro Muten Massima Potenza Mr. Satan Nappa Piccolo Tenshinhan Toppo Trunks dal Futuro (Z) Super Saiyan Trunks dal Futuro (Z) Super Saiyan Terzo Stadio Trunks dal Futuro (Super) Super Saiyan Vegeta (Z - Scouter) Vegeta (Z - Grande Scimmia) Vegeta (Z - I) Vegeta (Z - I) Super Saiyan Super Vegeta Vegeta (Z - II) Vegeta (Z - II) Super Saiyan Vegeta (Z - II) Super Saiyan 2 Majin Vegeta Vegeta (Super) Vegeta (Super) Super Saiyan Vegeta (Super) Super Saiyan God Vegeta (Super) Super Saiyan God Super Saiyan Yamcha

Ad oggi 20 marzo 2024, dunque, i lottatori confermati per Dragon Ball Sparking Zero sono più di cinquanta. Come sicuramente avrete notato guardando l'immagine allegata poco sopra, ci sono però ancora numerosi combattenti da scoprire. La schermata condivisa da Bandai Namco Entertainment presenta in totale 164 caselle, dunque ne mancano all'appello più di cento!

Dragon Ball Sparking Zero è in sviluppo con l'Unreal Engine 5 nelle versioni per PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC. La data di lancio non è ancora stata resa nota.

