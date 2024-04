Dragon Ball Sparking Zero: quanti e quali lottatori ci sono? Elenco aggiornato aprile 2024

Le nuove immagini di Dragon Ball Sparking Zero non fanno che alimentare la già spasmodica attesa degli appassionati per il prossimo capitolo di Budokai Tenkaichi. Prendendo spunto dall'ultimo speciale di V-Jump possiamo ingannare l'attesa per il lancio di Sparking Zero aggiornando l'elenco dei lottatori presenti.

L'approfondimento curato dai giornalisti della celebre rivista giapponese ha riaperto una finestra sull'universo della saga ideata dal compianto Akira Toriyama, offrendoci un piccolo ma importante assaggio delle emozioni che ci attendono combattendo nel nuovo titolo targato Bandai Namco e Spike Chunsoft.

Dalle scansioni della rivista V-Jump che stanno rimbalzando in rete trovano conferma le anticipazioni sulla presenza di Piccolo e Maestro Muten in Dragon Ball Sparking Zero, come pure di Gohan (sia bambino che nella sua versione futura senza un braccio), Dyspo, Kale Super Saiyan, Whis e tanti altri eroi e villain della serie. In via non ufficiale i personaggi di Dragon Ball Sparking Zero dovrebbero essere 164 e dunque ne mancano ancora tantissimi da svelare...

Dragon Ball Sparking Zero roster aggiornato aprile 2024

Androide 17 (Super)

Androide 18

Beerus

Bergamo

Broly (Super) Furioso

Broly (Super) Super Saiyan

Broly (Super) Super Saiyan Massima Potenza

Burter

Buu Innocente

Cell Forma Perfetta

Dyspo

Freezer (Super) Forma Finale

Gohan bambino

Gohan futuro senza un braccio

Goku (Z - I)

Goku (Z - II)

Goku (Z - II) Super Saiyan

Goku (Z - III)

Goku (Z - III) Super Saiyan

Goku (Z - III) Super Saiyan 2

Goku (Z - III) Super Saiyan 3

Goku (Super)

Goku (Super) Super Saiyan

Goku (Super) Super Saiyan God

Goku (Super) Super Saiyan God Super Saiyan

Goku (Super) Ultra Istinto

Hit

Jeice

Jiren

Kakunsa

Kale Super Sayan (Berserk)

Krillin

Maestro Muten Base

Maestro Muten Massima Potenza

Mr. Satan

Nappa

Piccolo

Tenshinhan

Toppo

Trunks dal Futuro (Z) Super Saiyan

Trunks dal Futuro (Z) Super Saiyan Terzo Stadio

Trunks dal Futuro (Super) Super Saiyan

Vegeta (Z - Scouter)

Vegeta (Z - Grande Scimmia)

Vegeta (Z - I)

Vegeta (Z - I) Super Saiyan

Super Vegeta

Vegeta (Z - II)

Vegeta (Z - II) Super Saiyan

Vegeta (Z - II) Super Saiyan 2

Majin Vegeta

Vegeta (Super)

Vegeta (Super) Super Saiyan

Vegeta (Super) Super Saiyan God

Vegeta (Super) Super Saiyan God Super Saiyan

Whis

Yamcha

A questo punto non ci resta che attendere l'annuncio della data di lancio di Dragon Ball Sparking Zero da parte di Bandai Namco e Spike Chunsoft. Nel caso ve lo foste perso, vi invitiamo a leggere questo nostro speciale su Dragon Ball Sparking Zero, il devastante erede di Budokai Tenkaichi.

