Dragon Ball Sparking Zero ha il multiplayer locale come DBZ Budokai Tenkaichi 3?

L'arrivo del primo video gameplay di Dragon Ball Sparking Zero ha fatto crescere sempre di più l'attesa nei confronti del nuovo gioco erede dei Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi, con i fan che non vedono l'ora di scatenarsi in epiche battaglie tra single player e multiplayer.

Parlando a proposito del multigiocatore, in Dragon Ball Sparking Zero è presente anche quello locale oppure è esclusivamente online? La risposta esatta è la seconda: la nuova produzione Bandai Namco a tema Dragon Ball offre solo il multiplayer online e non c'è nessuna opzione per giocare in maniera classica assieme ai propri amici seduti sul divano di casa, esattamente come avveniva ai tempi d'oro dei Budokai Tenkaichi.

Il motivo dietro tale scelta sarebbe dipeso da presunti problemi con Sony e Microsoft per l'implementazione del multiplayer locale in split-screen, e dunque non dipenderebbe da potenziali difficoltà di sviluppo o di implementazione della feature all'interno del gioco. Non è del tutto escluso che Bandai Namco e Spike Chunsoft possano introdurre l'opzione di gioco in un secondo momento, tuttavia per adesso non c'è alcun piano per l'inclusione del multiplayer offline. Il solo modo per scatenarsi in epiche battaglie a suon di Kamehameha con i propri amici sarà dunque giocando in rete.

Di seguito, infine, ecco tre dettagli del gameplay di Dragon Ball Sparking Zero che potrebbero esservi sfuggiti durante la prima visione del trailer.

Su PlayStation 4 - Dualshock 4 Controller Wireless V2, Nero è uno dei più venduti di oggi.