Dragon Ball Sparking Zero, nuove immagini: Goku è blu dalla rabbia!

Nei giorni scorsi, il team social di Bandai Namco ha rialzato il sipario sull'universo interattivo di Dragon Ball Sparking Zero dopo gli scatti con Piccolo, Krillin, Tien e Yamcha, mostrandoci questa volta una galleria immagini incentrata sull'eroe più amato dell'anime di Akira Toriyama.

Le nuove, spettacolari immagini di Dragon Ball Sparking Zero si focalizzano infatti su Goku trasformato in Super Saiyan God Super Saiyan, dandoci così modo di apprezzare l'impegno profuso dai designer e dagli artisti digitali di Spike Chunsoft nel ricrearne le animazioni, gli attacchi speciali e gli effetti particellari servendosi dell'ultima versione del motore grafico Unreal Engine 5.

A fare compagnia a Goku ci pensa quel mattacchione di Majin Buu, anche lui immerso in un combattimento: per stessa ammissione del team giapponese, d'altronde, il nuovo capitolo di Budokai Tenkaichi nasce per offrire agli appassionati della serie 'il gioco di Dragon Ball definitivo che il mondo stava aspettando', un'opera che consenta ai fan di rivivere le sfide più emozionanti dei propri beniamini nella cornice di uno scenario pieno di elementi distruttibili.

Senza indugiare oltre, vi lasciamo in compagnia delle ultime immagini e, qualora ve lo foste perso, al nostro speciale su Dragon Ball Sparking Zero e la sua aura potentissima, grazie al quale possiamo ingannare l'attesa per l'annuncio della data d'uscita di questo ambizioso progetto destinato ad arrivare (si spera) nel corso del 2024 su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S.