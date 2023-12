Dragon Ball Sparking Zero, nuove info da V-Jump: Goku 'fa il bello e il cattivo tempo'!

L'entusiasmo per l'annuncio di Dragon Ball Sparking Zero contagia anche V-Jump: l'ultimo numero della nota rivista videoludica giapponese ospita uno speciale interamente dedicato al prossimo, attesissimo capitolo di Budokai Tenkaichi, con qualche dettaglio inedito sul gameplay e sui contenuti del picchiaduro 3D.

Lo speciale di Sparking Zero a firma dei redattori di V-Jump s'accompagna alla consueta infornata di immagini ingame e in-engine con protagonisti, ovviamente, gli eroi e i villain più iconici della serie anime ideata da Akira Toriyama.

A detta dei giornalisti di V-Jump, Dragon Ball Sparking Zero è "il gioco di Dragon Ball che il mondo stava aspettando, un kolossal che ci permetterà di ripercorrere le gesta dei nostri personaggi preferiti grazie al ritorno, dopo oltre un decennio, della serie epica di Budokai Tenkaichi".

A detta dei giornalisti nipponici, il team di sviluppo di Spike Chunsoft intende regalarci a schermo un'esperienza estremamente immersiva, originale e, al tempo stesso, rispettosa della serie, dandoci così modo di "diventare i personaggi che abbiamo sempre amato". Nello speciale di V-Jump viene ribadita la presenza di un roster enorme in Dragon Ball Sparking Zero e trova ulteriore conferma l'impegno degli sviluppatori nel rendere ancora più rapido ed esaltante ogni combattimento.

Grande enfasi, secondo V-Jump, verrà data anche alla distruttività ambientale, con effetti di illuminazione e particellari estremamente spettacolari: in tal senso viene citata la cura riposta da Spike Chunsoft nella ricostruzione delle esplosioni provocate dal Cannone Galick di Vegeta, una cura che si riflette nei grandi cambiamenti che interesseranno l'intero scenario dopo ogni trasformazione: una volta raggiunto il livello di Super Saiyan Blue, ad esempio, Goku potrà caricare il suo Ki e servirsene non solo per muovere il vento ma anche per cambiare il meteo della regione in cui avverrà lo scontro con il suo nemico di turno!

Prima di lasciarvi ai commenti, vi ricordiamo che Dragon Ball Sparking Zero è atteso al lancio (si spera) nel 2024 su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S.