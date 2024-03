Dragon Ball Sparking Zero: oggi alle 15:00 finalmente il gameplay

Per gli appassionati di Dragon Ball la data del 20 marzo è da incorniciare: finalmente Bandai Namco mostra il primo video gameplay di Dragon Ball Sparking Zero, pronto a far rivivere i fasti degli storici Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi in chiave moderna attraverso il nuovo erede spirituale.

L'appuntamento con il video-gameplay di Dragon Ball Sparking Zero è fissato per questo pomeriggio alle ore 15:00, momento in cui si potrà vedere a tutti gli effetti il gioco in azione in modo così da farsi un'idea più chiara e concreta sulle sue potenzialità. E pur non avendo certezze assolute in merito alla durata del gameplay trailer di Dragon Ball Sparking Zero c'è la possibilità che possa durare circa 13 minuti, dunque corposo quanto basta per soddisfare le esigenze e curiosità dei giocatori in attesa della futura uscita del gioco completo.

Il filmato ci permetterà dunque di vedere in azione anche alcuni dei centinaia di personaggi che comporranno il roster di Dragon Ball Sparking Zero, che tra gli altri offrirà varie forme di Goku e Vegeta così come iconici comprimari quali Trunks, Piccolo, Crilin, Tenshinhan e Yamcha così come celebri villain quali Freezer, Cell e Majin Bu.

Appuntamento dunque alle ore 15:00 di questo pomeriggio per conoscere ancora più a fondo Dragon Ball Sparking Zero e tutto ciò che offrirà agli appassionati.

