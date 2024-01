Dragon Ball Sparking Zero: quanti personaggi ci sono, più o meno di 100?

Sappiamo che il nuovo Rivals Trailer di Dragon Ball Sparking Zero ha acceso la vostra curiosità per quanto riguarda il numero dei lottatori presenti nel gioco. Quella griglia mostrata alla fine del video dovrà pur riempirsi, no?

Proprio la griglia ci fornisce indizi importanti sul numero dei lottatori presenti: come evidenziato nella nostra anteprima di Dragon Ball Sparking Zero, il tabellone contiene 164 caselle (sì, le abbiamo contate una ad una), un numero persino superiore al roster del tanto acclamato Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 3. Certo non è chiaro se le caselle andranno a completarsi anche con l'aggiunta dei lottatori di DLC e Season Pass o se la grigia in questione copra solamente i personaggi disponibili nel gioco base. Nel video abbiamo visto 24 versioni di Goku e Vegeta (incluse le versioni Majin e Grande Scimmia), senza dimenticare Vegeta Super Saiyan God e Goku SS Blue Kaioken, mentre non si sono visti l'Ultra Istinto di Goku, la SS Blue Evolution di Vegeta e i Super Saiyan di quarto livello.

La lista dei personaggi di Dragon Ball Sparking Zero vede anche la presenza, basandosi sui precedenti trailer, di Trunks, Cell, Androide 17 e Androide 18, Majin Bu, Jiren, Crilin, Freezer Forma Finale e Cell Forma Perfetta. Il nuovo trailer purtroppo non ha svelato la data di uscita di Dragon Ball Sparking Zero, che resta dunque ancora privo di una finestra di lancio.