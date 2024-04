Dragon Ball Sparking Zero: da Piccolo al Maestro Muten, nuovi lottatori svelati da V-Jump

A distanza di qualche settimana dall'emozionante gameplay showcase di Dragon Ball Sparking Zero, che ci ha permesso finalmente di vedere in movimento l'atteso titolo Bandai Namco che funge da erede spirituale di Budokai Tenkaichi, è arrivato un altro annuncio dedicato al roster del picchiaduro.

Attraverso le pagine di V Jump, settimanale molto popolare in territorio giapponese, sono state svelate le immagini relative ad altri quattro personaggi che si uniranno all'elenco davvero lungo di lottatori disponibili al day one. In questo caso, tutti e quattro i nomi non stupiscono chi è appassionato della serie, che dava per scontata la loro presenza: parliamo infatti di Gohan bambino, Piccolo, Yamcha e il Maestro Muten (nella sua forma 'standard').

Ciascun annuncio è stato accompagnato dalla pubblicazione di uno screenshot che permette anche di vederne il modello in game. Nel caso del Maestro Muten, si tratta della seconda versione del personaggio, visto che qualche giorno fa abbiamo assistito all'annuncio della sua forma più potente, che lo vede sfoggiare una montagna di muscoli.

In attesa di poter scoprire quali saranno i prossimi lottatori che potremo utilizzare nel gioco, vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate uno speciale con 3 dettagli che potrebbero esservi sfuggiti nel video gameplay di Dragon Ball Sparking Zero.

