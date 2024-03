Dragon Ball Sparking Zero e Sand Land, la memoria di Toriyama vive: tributo in vista?

Non ci siamo ancora ripresi dalla notizia della prematura scomparsa di Akira Toriyama, leggendario fumettista giapponese autore di Dragon Ball, Dr. Slump e molteplici altre opere e collaborazioni che hanno segnato più di una generazione di appassionati.

Nel corso della sua strepitosa carriera, Toriyama ha affiancato il suo nome anche a molteplici videogiochi. Non solo occupandosi del character design dei titoli ispirati in maniera diretta alle sue opere, ma anche offrendo il suo contributo a produzioni come Chrono Trigger, Blue Dragon e Dragon Quest.

I fan del maestro possono guardare con il sorriso al futuro, dal momento che la sua eredità continuerà a sopravvivere in una serie di videogiochi in dirittura d'arrivo sul mercato. Il primo è Sand Land, un GDR d'azione sviluppato da ICLA e ispirato all'omonimo manga di Toriyama apparso a episodi sulla rivista Weekly Shonen Jump nel 2000. Il protagonista è il principe dei demoni Belzebubù, chiamato ad esplorare un mondo spietato, assemblare veicoli, sviluppare una fiorente città e riportare l'acqua a chi ne ha bisogno. Il lancio di Sand Land di questo gioco è vicinissimo, essendo fissato su PlayStation 4, PS5, Xbox Series X|S e PC per il 26 aprile 2024.

Il secondo è Dragon Ball Sparking Zero, picchiaduro di Spike Chunsoft che si pone l'obiettivo di portare ad un livello superiore gli scontri leggendari della serie Budokai Tenkaichi. Un immenso cast di personaggi giocabili, ciascuno con abilità, trasformazioni e tecniche caratteristiche, saprà appagare tutti i fan di Dragon Ball e dei picchiaduro ed esso dedicati. Dragon Ball Sparking Zero è purtroppo ancora privo di una data d'uscita precisa, ma sappiamo che è in sviluppo per PS5, Xbox Series X|S e PC.

Nonostante la morte di Toriyama, riteniamo che per i titoli menzionati non ci sia alcun rischio di posticipi, dal momento che il maestro non era coinvolto in maniera diretta nello sviluppo. Ci aspettiamo in entrambi i casi una qualche forma di tributo ad Akira Toriyama, che quei mondi e personaggi li ha partoriti in prima persona. Un messaggio commemorativo in apertura o nei titoli di coda è d'obbligo, anche se ci piacerebbe qualcosa di più, come ad esempio un cameo dell'iconico Robotoriyama, personaggio con il quale di tanto in tanto si rappresentava nelle sue stesse opere. Che ne dite, vi piacerebbe un tributo del genere?