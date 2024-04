Dragon Ball Sparking Zero scompare dall'Xbox Store: cos'è successo?

C'è tantissima attesa per Dragon Ball Sparking Zero, lo spettacolare e devastante erede di Budokai Tenkaichi. Come visto nell'arco dei mesi, Bandai Namco ha tanto da offrire ai videogiocatori impazienti di rivivere le gesta di Goku e Vegeta nell'universo narrativo di Akira Toriyama, ma nelle ultime ore è successo qualcosa di insolito al titolo.

A distanza di alcune settimane dal primo video gameplay di Dragon Ball Sparking Zero, la produzione videoludica è scomparsa dalle pagine dell'Xbox Store: com'è infatti possibile vedere attraverso una semplice ricerca all'interno della piattaforma sopracitata, la scheda di Dragon Ball Sparking Zero non è più disponibile. Pur essendo ancora indicizzata su Google, l'apertura di questa riporta al sito Xbox.com, in cui è presente la seguente dicitura: "Spiacente. Impossibile trovare la pagina richiesta".

Dragon Ball Sparking Zero non è più disponibile su Xbox, a differenza della controparte sul PlayStation Store e su Steam. Mentre in quest'ultima compare ancora la dicitura "in arrivo" per l'uscita del titolo (permettendo anche l'inserimento di esso nella propria lista dei desideri), sembrerebbe essere cambiato qualcosa nell'Xbox Store. Si tratta di un semplice errore? Purtroppo non è possibile dare una risposta a questa domanda. Benché sia presente il codice errore associato all'URL del sito Xbox.com, il sito Microsoft Support non fornisce alcuna spiegazione relativa al codice stesso; dunque, in attesa di maggiori chiarimenti, vi invitiamo a rimanere sintonizzati qui su Everyeye.

Carta Regalo Roblox - 800 Robux è uno dei più venduti oggi su