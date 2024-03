Dragon Ball Sparking Zero: quali serie ci sono, c'è anche GT?

Come ormai ben saprete, il roster di Dragon Ball Sparking Zero sarà davvero ricco e permetterà di vestire i panni di una quantità davvero generosa dei personaggi, includendo le loro svariate trasformazioni. Ma a quali serie appartengono i lottatori dell'erede di Budokai Tenkaichi?

Basta dare una rapida occhiata all'elenco con tutti i lottatori confermati finora per Dragon Ball Sparking Zero per rendersi conto che, almeno per il momento, c'è una grossa assenza. La lista dei lottatori annunciati, che include un numero quasi irrisorio di personaggi rispetto a quella completa, vanta la presenza di personaggi provenienti da Dragon Ball Z e Dragon Ball Super.

Come avrete intuito, quindi, non vi è traccia dei lottatori legati a Dragon Ball GT. Si tratta di una lacuna piuttosto grave per molti appassionati, sebbene non sia ancora detta l'ultima parola. Stando ad alcune voci di corridoio, infatti, è molto probabile che gli sviluppatori siano intenzionati ad arricchire il roster di Dragon Ball Sparking Zero con i personaggi conosciuti in Dragon Ball GT, ma non si esclude che anziché far parte degli eroi disponibili al lancio, questi approderanno sotto forma di contenuti a pagamento in un secondo momento. Ad essere in dubbio è anche l'arrivo dei personaggi di Dragon Ball, ossia il primo arco narrativo in assoluto della serie di anime e manga ideata dal compianto Akira Toriyama.

Molto probabilmente vi starete chiedendo anche se i personaggi di Dragon Ball Daima arriveranno nel gioco. La nuova serie di anime che vede i protagonisti tornare bambini arriverà tra un bel po', ma è altamente improbabile che gli sviluppatori non ne approfitteranno per realizzare un'espansione a pagamento con i vari lottatori. In ogni caso, è pressoché impossibile che Daima farà parte del roster di lancio.

