Dragon Ball Sparking Zero: da Super Saiyan 3 a Blue è un attimo nelle nuove immagini

Le numerose trasformazioni di Goku e Vegeta in Dragon Ball Sparking Zero sono al centro delle nuove immagini condivise da Bandai Namco e dal team di Spike Chunsoft per immergerci nelle atmosfere della prossima, ambiziosa esperienza legata a Budokai Tenkaichi.

L'ultima infornata di scatti che sta rimbalzando sui social vede il principe dei Saiyan fare indirettamente a gara con l'eroe della serie ideata da Akira Toriyama per scoprire chi, dei due, riesce a raggiungere il più elevato livello di potenza.

Scorrendo le ultime immagini possiamo così ammirare Vegeta fare appello alla sua rabbia e al suo incrollabile spirito di rivalsa per raggiungere lo stadio di Super Saiyan Blue, con il 'nemico fraterno' Goku che riesce nella medesima impresa, non prima però di scatenare la sua furia (e la sua chioma fluente) come Super Saiyan di terzo livello.

Gli screenshot odierni vanno quindi ad aggiungersi al set di immagini su Majin Vegeta di Dragon Ball Sparking Zero e ai tanti altri scatti in-engine pubblicati in queste settimane da Spike Chunsoft per solleticare la curiosità e l'interesse dei milioni di fan di Goku e compagni.

Restiamo perciò in attesa di conoscerne la data di lancio su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S e, nel frattempo, vi lasciamo in compagnia delle nuove immagini e del nostro speciale su Dragon Ball Sparking Zero e lo spettacolo dei Saiyan in Unreal Engine 5.