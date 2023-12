Dragon Ball Sparking Zero è in sviluppo da ben 5 anni e non è un Reboot

Non è certo facile soddisfare le aspettative di un'intera generazione di videogiocatori che attende il ritorno della serie Budokai Tenkaichi da oltre quindici anni. Spike Chunsoft, che si è sobbarcata l'onore e l'onere di svilupparne l'erede, lo sa benissimo, per questo motivo sta dando tutta sé stessa nella creazione di Dragon Ball: Sparking Zero.

Da una recente chiacchierata tra IGN USA e il produttore del gioco Jun Furutani è emerso che Spike Chunsoft sta lavorando a Dragon Ball Sparking Zero da ben cinque anni, dunque dal 2018. Ciò significa che quando arriverà sugli scaffali, ipotizziamo entro la fine del 2024, l'erede di Budokai Tenkaichi sarà reduce da un ciclo di sviluppo di almeno sei anni, un tempo molto lungo che in genere caratterizza solo le produzioni di alto profilo. Evidentemente Spike Chunsoft sta riponendo moltissima cura della riproposizione del feeling dei combattimenti della serie Budokai Tenkaichi, oltre che nella realizzazione dei fedeli modelli dei personaggi e delle arene distruttibili con l'ausilio dell'Unreal Engine 5.

In merito al titolo del gioco, che abbraccia la denominazione originale giapponese "Sparking" in tutto il mondo, Furutani ha constatato che il sottotitolo "Zero" potrebbe causare dei fraintendimenti, spingendo qualcuno a pensare che si tratti di un reboot. In realtà non è affatto così, Dragon Ball Sparking Zero non è un reboot della saga: la dicitura "Zero" serve ad indicare un nuovo punto di ingresso adatto tanto ai veterani quanto ai neofiti.

Il produttore, purtroppo, non si è sbottonato sulla grandezza del roster, che in ogni caso si preannuncia poderoso. Per il momento, sono 20 i lottatori già confermati per Dragon Ball Sparking Zero.