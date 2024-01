Dragon Ball Sparking Zero: quante trasformazioni di Goku e Vegeta ci sono?

Il nuovo trailer di Dragon Ball Sparking Zero è incentrato sulla rivalità tra Goku e Vegeta e ci permette di scoprire quali forme dei due Saiyan saranno presenti nel gioco, dal primo incontro all'evoluzione in Super Saiyan God Super Saiyan.

Ma quante trasformazioni di Goku e Vegeta ci sono in Dragon Ball Sparking Zero? Ecco l'elenco diffuso al momento da Bandai Namco, presumibilmente non definitivo e in continua evoluzione:

Dragon Ball Sparking Zero: tutte le versioni di Goku e Vegeta

Goku (Z - Early)

Goku (Z - Mid)

Goku (Z - Mid), Super Saiyan

Goku (Z - End)

Goku (Z - End), Super Saiyan

Goku (Z - End), Super Saiyan 2

Goku (Z - End), Super Saiyan 3

Goku (Super)

Goku (Super), Super Saiyan

Goku (Super), Super Saiyan God

Goku (Super), Super Saiyan God Super Saiyan

Vegeta (Z - Scouter)

Great Ape Vegeta

Vegeta (Z - Early)

Vegeta (Z - Early), Super Saiyan

Super Vegeta

Vegeta (Z - End)

Vegeta (Z - End), Super Saiyan

Vegeta (Z - End), Super Saiyan 2

Majin Vegeta

Vegeta (Super)

Vegeta (Super), Super Saiyan

Vegeta (Super), Super Saiyan God

Vegeta (Super), Super Saiyan God Super Saiyan

Il roster di Dragon Ball Sparking Zero dovrebbe avere 164 personaggi, questo il numero delle caselle che si possono contare nella griglia dei lottatori, non è chiaro però se siano inclusi anche lottatori in arrivo successivamente come DLC o solamente i personaggi del gioco base con le rispettive trasformazioni.