Dragon Ball Sparking Zero: tre cose che vi sono sfuggite nel nuovo trailer

Il Rivals Trailer di Dragon Ball Sparking Zero ha fatto battere il cuore dei videogiocatori patiti di Budokai Tenkaichi, ponendo al centro della scena gli scontri tra Goku e Vegeta: al netto di un montaggio dai ritmi sostenuti, il filmato ci ha permesso di scovare tre dettagli molto interessanti.

Partiamo proprio dal sistema di combattimento, il vero cuore pulsante di Sparking Zero. Come da conferme ufficiali, Sparking Zero è un diretto successore dei Budokai Tenkaichi, e il Rivals Trailer contiene delle mosse che sono state riprese proprio dai giochi usciti nell’era PS2. I due esempi più eclatanti? Il fascio di energia con cui Vegeta (Scouter) spazza via Goku e il contrattacco dell’eroe della Terra, che tramite un rapido inseguimento si porta alle spalle dell’avversario (si tratta di un’altra mossa recuperata dall’era Budokai Tenkaichi).

Proprio come i suoi predecessori, il titolo di Spike Chunsoft pare prestare molta attenzione alla fedeltà al materiale originale. Il Rivals Trailer ci ha fornito vari esempi in questo senso, incluso uno davvero eclatante. Dalla posa di combattimento che assume, fino all’espressione facciale e all’impostazione dell’inquadratura, il momento in cui Majin Vegeta si prepara a sfidare Goku sembra essere stato recuperato dall’anime di Dragon Ball Z.

Concludiamo alla grande, soffermandoci sul gigantesco roster da 164 lottatori (trasformazioni incluse) mostrato nel filmato di Sparking Zero. Tra Vegeta Super Saiyan God, Goku Super Saiyan Blue con Kaioken attivato e Vegeta (Scouter) in forma di Grande Scimmia, il titolo ci darà la possibilità di utilizzare combattenti d’ogni genere. Troviamo che l’apparizione dello Scimmione sia davvero interessante, perché suggerisce la presenza di altri personaggi giganteschi utilizzabili. Pensiamo non solo a Hildegarn tratto dal film l’Eroe del Pianeta Conuts, ma anche a Baby Vegeta in versione Scimmia Dorata o ad avversari del filone Super, come Anilaza o Cell Max. Intanto, vi lasciamo alla nostra anteprima basata sul nuovo trailer di Dragon Ball Sparking Zero.