Dragon Ball Sparking Zero valutato in USA: l'uscita potrebbe non essere troppo lontana

Qualche giorno dopo la presentazione del gameplay di Dragon Ball Sparking Zero, apprendiamo che il nuovo picchiaduro di Bandai Namco Entertainment e Spike Chunsoft è già stato valutato dall'ESRB (Entertainment Software Rating Board), organizzazione si occupa della classificazione dei videogiochi destinati ad essere commercializzati in Nord America.

L'ESRB ha assegnato a Dragon Ball Sparking Zero la Valutazione "T (Teen)", che sta ad indicare un prodotto indirizzato ai giovani dai 13 anni in su per la presenza di una certa dose di violenza, seppur non eccessiva. Si tratta, in altre parole, della stessa valutazione assegnata ad altre produzioni dedicate a Dragon Ball, tra cui FighterZ, Xenoverse, Kakarot e i vecchi Budokai Tenkaichi.

L'assegnazione della valutazione risulta essere interessante anche e soprattutto per un altro motivo, dal momento che operazioni del genere vengono solitamente effettuate nelle fasi finali dello sviluppo e in procinto della pubblicazione sul mercato, dunque è possibile (seppur non certo) che il lancio definitivo non sia troppo lontano. Dragon Ball Sparking Zero, ricordiamo, è attualmente sprovvisto di una finestra dil lancio ufficiale, essendo indicato semplicemente come "in arrivo", per cui ogni minimo segnale in tale senso non può essere ignorato.

In attesa di scoprire la data di lancio su PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC, vi invitiamo a dare un'occhiata a questi tre dettagli di gameplay di Dragon Ball Sparking Zero che potrebbero esservi sfuggiti durante la presentazione ufficiale.

