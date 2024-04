Dragon Ball Sparking Zero: Videl, Trunks del futuro e Beerus lottano nelle nuove immagini

Mentre una serie di indizi lasciano presumere che il prossimo trailer di Dragon Ball Sparking Zero sia vicino, ecco che arriva una nuova ondata di screenshot che ci permettono di osservare in azione alcuni dei personaggi non ancora annunciati ufficialmente.

Le nuove immagini, pubblicate sui social dall'account ufficiale che si occupa di tutti i videogiochi a tema Dragon Ball, sono incentrate su personaggi che il team di sviluppo non aveva ancora svelato, ma la cui presenza nel roster era più che scontata.

Stiamo parlando della giovane Videl nella versione vista durante la Saga di Majin Bu, di Lord Beerus e del Trunks proveniente dal futuro, che grazie agli screenshot possiamo vedere in una doppia versione: la prima è nella sua versione normale mentre impugna la sua spada e l'altra, trasformato in Super Saiyan, mentre è in posa durante l'esecuzione di una delle sue iconiche mosse.

Vi ricordiamo che questi sono solo alcuni dei personaggi che sono stati mostrati di recente, poiché molti altri lottatori di Dragon Ball Sparking Zero sono stati svelati sulle pagine di V Jump e probabilmente le immagini presenti sulla rivista verranno pubblicate in alta definizione nel corso dei prossimi giorni.

In attesa di poterne sapere di più, vi ricordiamo che in Dragon Ball Sparking Zero c'è una chicca su Gohan molto fedele all'anime.

