Dragon Ball Sparking Zero, video in arrivo! Data e ora del trailer con Goku e Vegeta

Nella cornice del Dragon Ball Battle Hour 2024 avremo modo di ammirare un nuovo trailer di Dragon Ball Sparking Zero: a darne l'annuncio sono gli stessi sviluppatori di Spike Chunsoft, con tanto di data, ora e primi dettagli sui contenuti del video del prossimo, attesissimo capitolo di Budokai Tenkaichi.

Tra i protagonisti della kermesse videoludica che si terrà a Los Angeles, come preannunciato dagli organizzatori dell'evento, ci saranno anche gli autori di Spike Chunsoft, con tanto di approfondimento sulle sfide affrontate per dare forma all'ambizioso progetto di Sparking Zero.

L'esperienza interattiva promessaci dagli sviluppatori giapponesi ci permetterà di ripercorrere le avventure dei personaggi più amati e dei villain più iconici della serie ideata da Akira Toriyama: non c'è da sorprendersi, quindi, se il prossimo trailer si focalizzerà sull'eterna sfida tra Goku e Vegeta.

I due Saiyan più amati di Dragon Ball (non ce ne vogliano i fan di Gohan e Trunks) se le daranno di santa ragione nel Rivals Trailer di Dragon Ball Sparking Zero che verrà pubblicato nella mezzanotte tra il 28 e il 29 gennaio. L'immagine teaser che accompagna l'apertura dell'apposita pagina su YouTube ci permette di sbirciare tra le pieghe delle scene di gameplay (o comunque in-engine) che potremo ammirare nel corso del Battle Hour 2024.

Qualora ve lo foste perso, qui trovate un Goku blu dalla rabbia nelle immagini di Dragon Ball Sparking Zero condivise a inizio gennaio da Bandai Namco per solleticare la nostra curiosità in vista del lancio del nuovo capitolo di Budokai Tenkaichi, previsto nei prossimi mesi su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S.