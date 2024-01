Dragon Ball Sparking Zero vs Budokai Tenkaichi 3: grafica a confronto nel nostro video

La furia di Goku e Vegeta esplosa nel Rivals Trailer di Dragon Ball Sparking Zero ci ha offerto l'opportunità ideale per realizzare un video confronto con Budokai Tenkaichi 3, un filmato che testimonia il sensibile passo in avanti a livello grafico compiuto da Spike Chunsoft servendosi di Unreal Engine 5.

Il quarto capitolo di questa apprezzata IP legata alla leggendaria serie di Akira Toriyama, d'altronde, promette di sfruttare appieno la potenza del nuovo motore grafico multipiattaforma di Epic Games per inscenare battaglie ancora più immersive e ricche di effetti speciali.

Gli emuli di Goku, Vegeta e dei tanti altri personaggi di Dragon Ball Sparking Zero, a detta degli sviluppatori giapponesi, potranno sperimentare un livello di coinvolgimento completamente nuovo, merito sia della grande distruttibilità ambientale che, appunto, della bontà di un comparto grafico di prim'ordine.

Attingendo al materiale ufficiale attualmente disponibile di Sparking Zero, abbiamo quindi realizzato una breve comparativa con Budokai Tenkaichi 3 nella speranza di aiutarvi a ingannare l'attesa per il lancio del prossimo, ambizioso videogioco a tema Dragon Ball, prevista indicativamente nei prossimi mesi su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Se siete alla ricerca di ulteriori approfondimenti, il nostro consiglio non può che essere quello di restare a farci compagnia sulle pagine di Everyeye.it per leggere questo speciale su Dragon Ball Sparking Zero e lo spettacolo dei Saiyan in Unreal Engine 5.