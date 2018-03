Dragon Ball Super, Boruto e Tokyo Ghoul: le migliori news anime di ieri

Ripercorriamo le migliori news anime di ieri pubblicate nell'apposita sezione su Everyeye.it, tra Dragon Ball Super, Boruto e Tokyo Ghou:re, sequel dell'acclamato Tokyo Ghoul.

Ormai, terminata la serie televisiva animata, l'attenzione di pubblico e media è rivolta a Dragon Ball Super Movie, 20° film del franchise che proseguirà le vicende di Goku, Vegeta e soci dopo l'Arco della Sopravvivenza degli Universi. Anche gli account social della serie si sono aggiornati a tema per il film, ma non senza anticipare qualcosina sulla serie TV.

Tornando su Boruto, prosegue la serializzazione mensile del manga di Mikie Ikemoto e Ukyo Kodachi: nel nuovo capitolo della versione cartacea del sequel di Naruto abbiamo assistito ad alcuni capovolgimenti di fronte in grado di rimescolare le carte in tavola.

Invece, per Tokyo Ghoul, parliamo del suo sequel, Tokyo Ghoul:re: l'anime, a cura di Studio Pierrot, sta per debuttare sul piccolo schermo in Giappone, ma qualche fortunato ha potuto visionare la premiere in anteprima all'Anime Japan e pare che, purtroppo, i primi responsi non siano per nulla positivi...

Ieri mattina (26 marzo) vi abbiamo anche proposto la nostra analisi dell'episodio 131 di Dragon Ball Super, che ha segnato il finale di serie, e la recensione completa di Sword Gai: The Animation, nuovo anime targato Netflix.