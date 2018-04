Dragon Ball Super, Boruto e Tokyo Ghoul: migliori news e articoli anime di ieri

Dragon Ball Super, Boruto e Tokyo Ghoul comandano la rassegna dei migliori contenuti anime pubblicati nell'apposita sezione di Everyeye nella giornata di ieri (giovedì 5 aprile). Vediamo insieme tutte le migliori news e gli articoli più succulenti.

Dragon Ball Super è sempre attuale, che sia la serie animata o il manga di Toyotaro e Toriyama: un recente Art Book ha svelato alcuni design riguardanti Goku Ultra Istinto e le Saiyan donne dell'Universo 6. Personaggi già noti, ma di cui ci fa sempre piacere riguardare i modelli; inoltre, per celebrare il compleanno di Akira Toriyama (il 5 aprile 2018 ha spento 63 candeline) abbiamo pubblicato uno Speciale che ripercorre l'evoluzione del suo stile di disegno nel manga e nell'anime di Dragon Ball.

Per quanto riguarda Boruto, vi abbiamo proposto il trailer del'episodio 53, che proietta sempre di più l'opera verso l'arco narrativo più atteso: gli Esami Chunin, la Saga di apertura del manga di Mikie Ikemoto e Ukyo Kodachi che vede l'introduzione di nuovi Ootsutsuki come villain.

Su Tokyo Ghoul si sta parlando tanto in questi giorni: è da poco iniziato il suo sequel, Tokyo Ghoul:re, ma nella memoria dei fan pulsa ancora viva la ferita lasciata da Tokyo Ghoul A, adattamento della seconda parte del manga originale di Sui Ishida che ha deluso quasi in toto le aspettative degli appassionati. Studio Pierrot, in un'intervista avvenuta per bocca del director dell'anime, ha parlato dei motivi che hanno portato al flop.

Infine, abbiamo visto la serie completa di Fate/Apocrypha su Netflix. Ovviamente non poteva mancare la nostra recensione.