Dragon Ball Super, Children of the Whales, Captain Tsubasa: migliori news anime di ieri

Sono decisamente giorni concitati per Dragon Ball Super: Akira Toriyama ha infatti confermato che il film in uscita il 14 dicembre 2018 sarà in qualche modo collegato al finale della serie televisiva animata, che si avvia alla conclusione tra sole due puntate; d'altro canto Toyotaro, autore del manga ispirato all'anime di Super, ha confermato che la storia del fumetto proseguirà anche oltre il Torneo del Potere.

Grandi novità anche sul fronte anime di Netflix: il colosso streaming americano ha infatti rilasciato sulla sua piattaforma Children of the Whales, serie anime tratta dal manga di Abi Umeda e composta di 12 episodi per la prima stagione. Sempre in giornata abbiamo pubblicato il nostro First Look del primo episodio.

Per quanto riguarda Captain Tsubasa, la serie remake dell'opera classica conosciuta in Italia con il titolo di Holly e Benji ha svealto nuovi character design dedicati ai rivali del protagonista: l'anime debutterà il prossimo 2 aprile.

Sempre ad aprile, ma nel giorno 3, debutterà anche Lupin III Part 5, di cui è stata rilasciata anche una nuova key visual.

