Dragon Ball Super, commentiamo le ultime novità su film e serie anime su Twitch

Sono in arrivo tante novità per il brand di Dragon Ball Super in occasione del Goku Day 2021. Abbiamo quindi deciso di parlarne in live, sul nostro canale Twitch, per analizzare gli annunci imminenti. Scoprite come seguirci!

In occasione del Goku Day, Toei Animation terrà una live speciale in cui parlerà di Super Dragon Ball Heroes e di un progetto segreto che si è rivelato essere un nuovo film di Dragon Ball Super. Dopo il film che riportò Broly nella storia ufficiale, rivedremo Goku e Vegeta in azione nel 2022?

Per festeggiare il giorno dedicato al mitico protagonista dell'opera di Akira Toriyama, e per discutere delle ultime novità riguardanti la serie, Everyeye sarà su Twitch domenica 9 maggio 2021 alle ore 17:00. Insieme a Gabriele Laurino discuteremo delle ultime novità sul franchise e di come potrebbe evolversi la situazione sia sul fronte anime che sul fronte manga.



La storia si sta arricchendo con le avventure di Goku e Vegeta nel manga di Dragon Ball Super, mentre l'anime principale è fermo da ormai diversi anni, lasciando spazio invece a un Super Dragon Ball Heroes che sta per compiere tre anni. L'anime promozionale consente di vedere i protagonisti in azione con cadenza regolare seppur con storie non canoniche ma, considerati gli ultimi leak sorprendenti, sta per avere un altro competitor.

Insomma, vi aspettiamo su Twitch per una live completamente dedicata a Dragon Ball, non mancate!