Dragon Ball Super in DBZ Kakarot: DLC con Beerus e Super Saiyan God?

Potrebbero esserci interessanti novità in arrivo su Dragon Ball Z: Kakarot, l'action RPG di CyberConnect 2 pubblicato da Bandai Namco, che sta riscuotendo un gran successo. Il noto magazine giapponese V Jump ha infatti lanciato alcune indiscrezioni per quanto riguarda i prossimi arrivi nel videogame.

Stando a quanto riportato, potrebbe essere presto il turno di vedere il primo DLC di Dragon Ball Z: Kakarot, che sarà chiamato Battle of Gods. Si tratta di speculazioni ovviamente, per cui prendete il tutto con le pinze, ma l'ipotesi è affascinante, e vedere coperto anche l'arco narrativo della Battaglia degli Dei, con la presenza di Beerus e del Super Saiyan God, non può che stuzzicare la fantasia dei fan.

L'ipotesi di un DLC di Dragon Ball Z Kakarot si è fatta strada già da ieri, e noi ve ne abbiamo parlato nel nostro nuovo video che trovate, come di consueto, in cima alla news, ma anche sul nostro canale YouTube, al quale vi raccomandiamo di iscrivervi.

Nel frattempo, se volete approfondire sul gioco, potete dare un'occhiata al nostro speciale su Dragon Ball Z, che vi farà fare un'idea più precisa sulla trasposizione effettuata da CyberConnect 2, oltre ovviamente alla nostra recensione di Dragon Ball Z Kakarot. Buona visione!