Dragon Ball Super, Napoli Comicon, L'Attacco dei Giganti: le migliori news anime di ieri

Da Dragon Ball Super a L'Attacco dei Giganti - due delle serie animate del momento - passando anche per le novità in arrivo al Napoli Comicon 2018: ripercorriamo insieme le migliori news anime di ieri (venerdì 16 marzo).

Dragon Ball Super continua a sconvolgere i suoi fan: dopo che le recenti anticipazioni davano per scontata la sconfitta di Goku e il subentro di Freezer, che emergerà dalle macerie nel momento in cui il nostro eroe cadrà dal ring, pare che la Toei Animation abbia rilasciato uno screenshot che vede i due combattenti dell'Universo 7 fronteggiare qualcuno fianco a fianco...

Per quanto riguarda L'Attacco dei Giganti, due dei producer presso lo staff dello studio di animazione Wit hanno rilasciato alcune, doverose dichiarazioni circa il personaggio di Levi e il ruolo che il comandante del Corpo di Ricerca avrà nella trama: tutti lo danno per protagonista, in effetti il punto focale sarà proprio lui, eppure i director hanno qualcosa da dire anche su Eren.

Spostandoci sul Napoli Comicon 2018, la kermesse partenopea dedicata al mondo del fumetto si terrà dal 28 aprile al 1 maggio 2018: per l'occasione i principali editori italiani - e non solo - saranno presso la Mostra D'Oltremare per presentare le proprie novità o intrattenere il pubblico con ospiti speciali. E, a tal proposito, J-POP Manga ha annunciato il suo prestigioso ospite...

Quali sono state le vostre news anime preferite di ieri?