Dragon Ball Super, Naruto, il ritorno di Conan: il meglio delle news anime di ieri

Ripercorriamo, com'è ormai consueto, i migliori contenuti pubblicati nella giornata di ieri (mercoledì 21 febbraio) nella sezione. Il solito, grande focus su Dragon Ball Super - l'anime del momento, su ogni fronte - non ha oscurato tanti argomenti interessanti, tra cui due piacevoli ritorni: Naruto e Detective Conan.

Come molti sapranno, Dragon Ball Super non esiste soltanto in formato anime: c'è anche un manga, supervisionato dal buon Akira Toriyama e disegnato dal suo discepolo Toyotaro. Il giovane mangaka, spesso e volentieri, ha impreziosito la sceneggiatura del fumetto con tanti omaggi, citazioni ed elementi volti a completare o definire meglio la trama di Super, ma si ritrova anche molte volte a realizzare degli sketch a sé stanti. Uno dei più recenti raffigura Ub al fianco di una vecchissima conoscenza...

Restando in ambito Dragon Ball, di certo non vorrete perdervi le prime foto del cofanetto targato Yamato Video e dedicato a tutti i film e gli special TV del franchise!

Spostandoci sul franchise di Naruto, l'opera più famosa in assoluto di Masashi Kishimoto - e che ha ispirato il suo sequel, intitolato Boruto: Naruto Next Generations - è stata omaggiata da un altro grande maestro del fumetto nipponico: parliamo di Hiroaki Samura, autore del celebre Blade of the Immortal.

E non dimentichiamo, inoltre, che Detective Conan è tornato in edicola con una nuova edizione dell'opera manga originale, scritta e disegnata dal maestro Gosho Aoyama: la collezione si compone di 90 volumi e uscirà con una cadenza settimanale insieme alla Gazzetta dello Sport, ma in serbo per voi abbiamo anche altri dettagli.

I fan di ONE PIECE, infine, saranno curiosi di notare che il profilo twitter ufficiale dell''opera di Eiichiro Oda ha pubblicato uno strano e inquietante meme con protagonista Nami, la Gatta Ladra...

Sul versante recensioni, invece, trovate la nostra analisi di Black Lagoon, anime diviso in due stagioni più un OAV disponibile su Netflix.