Dragon Ball Super, One-Punch Man e Attacco dei Giganti: il meglio delle news anime di ieri

Ripercorriamo il meglio tra ledi ieri (martedì 20 marzo) su Everyeye.it: tra l'annuncio del film di Dragon Ball Super e le novità circa One-Punch Man e L'Attacco dei Giganti, c'è di che divertirsi.

La Toei Animation ha infatti rilasciato il primo teaser trailer di Dragon Ball Super Movie, che uscirà il 14 dicembre 2018. Nella clip possiamo ammirare il nuovo character design curato da Akira Toriyama, oltre che avere un fugace assaggio di quello che si candida a villain della pellicola, e che è stato confermato essere un Saiyan.

Passando a One-Punch Man, lo staff di produzione ha finalmente svelato la finestra in cui riceveremo novità sull'attesissima seconda stagione: bisognerà aspettare agosto, mese in cui si terrà un evento dedicato all'anime tratto dal manga di Yusuke Murata e ONE.

Infine, per quanto riguarda L'Attacco dei Giganti, i due director presso Wit Studio hanno confermato ciò che i lettori del manga dovrebbero ben sapere: tra i personaggi chiave dei nuovi episodi, oltre a Levi ed Eren, ci sarà anche la giovane Christa.

Rimanendo in tema de L'Attacco dei Giganti. ieri abbiamo pubblicato la recensione della seconda stagione, da poco inserita nel catalogo Anime di Netflix. Vi abbiamo anche fornito un'analisi "alternativa" di Dragon Ball Super 130, che vi consigliamo di leggere.