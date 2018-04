Dragon Ball Super, Tokyo Ghoul:re, My Hero Academia: migliori news della settimana

È stata una settimana davvero intensa per gli appassionati di anime e manga: ripercorriamo le migliori news (e non solo) degli ultimi sette giorni, proponendovi i migliori contenuti a tema dell'apposita sezione su Everyeye.it, tra Dragon Ball Super, Tokyo Ghoul:re, My Hero Academia e tanto altro.

Di Dragon Ball Super (e in generale di tutta l'opera di Toriyama) si è parlato tanto: il manga di Toyotaro continua la sua serializzazione, tra eliminazioni e alleanze molto differenti rispetto alla versione anime conclusasi lo scorso 25 marzo con l'episodio 131. Nonostante questo, però, si continua a parlare anche della serie televisiva con continue immagini e illustrazioni rilasciate periodicamente in Rete.

È stata la settimana di Tokyo Ghoul:re e di tutti gli anime che, come l'adattamento del manga di Sui Ishida, compongono il palinsesto primaverile di VVVVID: Full Metal Panic, Steins;Gate 0, Sword Art Online Alternative: Gun Gale Online e tanto altro verranno infatti trasmessi in simulcast sulla piattaforma streaming gratuita!

Nonostante, per adesso, non arriverà su VVVVID, anche My Hero Academia è l'anime del momento: è iniziata la terza stagione, peraltro nello stesso giorno di Persona 5 The Animation, con tantissime informazioni - riguardanti sia la serie televisiva che il primo film in arrivo ad agosto - che ci pervengono dal Giappone, filtrate attraverso le nostre fonti in Rete.

Sul versante articoli è stata una settimana ugualmente produttiva: vi abbiamo proposto recensioni di validissime produzioni Netflix come Baccano! e The Disastrous Life of Saiki K, approfondimenti celebrativi per il compleanno di Akira Toriyama e un nostro personale ricordo nei confronti di Isao Takahata, co-fondatore dello Studio Ghibli che purtroppo ci ha lasciato all'età di 82 anni.

E ancora, abbiamo analizzato i season premiere di Lupin III Part 5 e Captain Tsubasa, oltre che cavalcato il finale di Violet Evergarden su Netflix con una recensione completa.

Quali sono stati i vostri contenuti preferiti della settimana?