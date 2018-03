Dragon Ball Super, uscite Netflix e altro: le migliori notizie Anime di ieri

Ripercorriamo le migliori notizie a tema anime pubblicate nella giornata di ieri (venerdì 2 marzo) sulle pagine della sezione: Dragon Ball Super, le nuove uscite Netflix, ma anche Holly e Benji e molto altro.

Domenica 4 marzo (cioè domani) sulle reti TV nipponiche andrà in onda l'attesissimo episodio 129 di Dragon Ball Super: in vista del finale abbiamo provato a ipotizzare come potrebbe concludersi il Torneo del Potere e, in particolare, quale potrebbe essere infine il ruolo di Freezer sia per la competizione che per il destino dell'Universo 7.

Sul fronte delle uscite Netflix, ieri il catalogo anime si è arricchito di una nuova, promettente produzione originale: parliamo di B: The Beginning, serie di 12 episodi realizzata da Kazuto Nakazawa per lo studio di Production I.G. (l'uomo e l'azienda che realizzarono il segmento animato presente in Kill Bill Volume 1 di Quentin Tarantino) e della quale abbiamo già realizzato - sempre nella giornata di ieri - un'analisi First Look.

Finalmente gli appassionati di Holly e Benji hanno una data di uscita ufficiale per Captain Tsubasa, il nuovo anime remake dedicato all'opera di Yoichi Takahashi: il primo episodio della serie, infatti, sarà trasmesso sulle reti nipponiche a partire dal prossimo 2 aprile.

