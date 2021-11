Dragon Ball The Breakers annunciato, una vera sorpresa!

Bandai Namco ha annunciato Dragon Ball The Breakers, un nuovo gioco multiplayer online asimmetrico in arrivo nel 2022 su PC, Nintendo Switch, Xbox One e PS4, compatibile anche con Xbox Series X/S e PlayStation 5.

Non ci sono al momento molti dettagli sul progetto, Bandai Namco fa sapere che il gioco sarà ambientato nello stesso universo di Dragon Ball Xenoverse e conferma la possibilità di importare i salvataggi da Dragon Ball Xenoverse 2 a Dragon Ball The Breakers.

"Non vediamo l’ora che i giocatori possano provare questo nuovo titolo nel franchise di Dragon Ball. Stiamo lavorando duramente con il team di Dimps per offrire una nuova e divertente esperienza multiplayer asimmetrica accessibile a tutti, grazie alla sua vasta e profonda gamma di situazioni e gameplay. Non vediamo l’ora di darvi il benvenuto nella Beta chiusa."

La Closed Beta al momento è stata annunciata solo per PC, in apertura trovate il trailer di Dragon Ball The Breakers mentre in calce alla notizia vi proponiamo le prime immagini diffuse da Bandai Namco.